Названы болезни, на которые указывает состояние зубов

На состоянии зубов и десен негативно сказываются некоторые заболевания, симптомы которых еще не успели проявиться. Такое мнение высказала заведующая стоматологическим отделением клинико-диагностического центра РНЦХ имени академика Петровского Ирина Антонова. Слова эксперта приводит «Российская газета».

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По словам эксперта, начальная защита от вирусов, бактерий и разного рода токсичных веществ находится в ротовой полости, поскольку именно здесь начинается их контакт с дыхательной и пищеварительными системами. При этом, воздействие работает в обе стороны. Сбои в работе систем организма и его внутренних органов сказывается на здоровье десен и зубов, отметила специалист.

По состоянию полости рта можно порой сделать вывод о том, что у пациента развиваются некоторые заболевания, симптомы которых еще не проявились.

В число таких недугов Антонова включила некоторые болезни сердечно-сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем, инфекционные, вирусные, а также аутоиммунные и онкологические заболевания.