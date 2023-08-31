Как вычислить проблемы со здоровьем по ушам

Уши — важная часть тела, которая помогает людям слышать. Даже незначительные проблемы с ушами могут сигнализировать о наличии серьезных заболеваний.

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Подробнее о том, как по ушам можно распознать проблемы со здоровьем, — в материале "Рамблера".

Заболевания сердца

Если у человека младше 60 лет появилась диагональная складка, проходящая через мочку уха, то это может говорить о повышенном риске развития ишемической болезни сердца. Согласно исследованию, образование складок на мочках ушей может быть связано с потерей эластина и эластичных волокон в коже — тем же процессом, который повреждает кровеносные сосуды при ишемической болезни сердца.

Высокое артериальное давление

На шум в ушах часто жалуются люди с повышенным артериальным давлением — гипертонией. Исследование, опубликованное в NCBI, показало, что 44% людей, у которых постоянно шумит в ушах, также страдают и гипертонией. Причина кроется в том, что сесть сосудов в слуховом аппарате очень тонкая, а потому остро реагирует на любые нарушения в работе организма.

Рак молочной железы

Некоторое количество ушной серы не вредит, а наоборот, помогает: препятствует проникновению жучков и грязи в слуховые проходы. Однако мокрая и липкая ушная сера указывает на проблемы со здоровьем. Такая сера может быть признаком мутации в гене ABCC11, которая повышает вероятность развития рака молочной железы. Более распространенные симптомы рака молочной железы: уплотнение в молочной железе, изменение формы груди, сыпь.

Грибковая инфекция