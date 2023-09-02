Ученые заявили о способности «бесполезного» органа бороться с раком

Группа ученых из Гарвардского института пришла к интересному выводу, который опубликован в журнале The New England Journal of Medicine.

© stock.adobe.com

Специалисты пришли к выводам, основанным на анализе данных, полученных в ходе наблюдения за 6 тысячами человек, у которых присутствует тимус, и 1146 человеками, которые лишились этого органа. Установлено, что у второй группы людей риск неблагоприятных исходов, включая онкологические заболевания, в период до 5 лет после удаления тимуса, оказался вдвое выше.

На данный момент исследователи не могут точно объяснить, почему возникают такие ассоциации. Однако существует предположение, что отсутствие тимуса может негативно влиять на функционирование иммунной системы взрослых людей.

Тимус представляет собой лимфоэпителиальный орган, ответственный за лимфопоэз (образование лимфоцитов) у человека и многих видов животных. Он играет важную роль в созревании, дифференциации и "обучении" T-клеток иммунной системы. Ранее считалось, что у взрослых тимус перестает функционировать, и его иногда удаляют во время сердечно-сосудистых операций для облегчения доступа к сердцу и основным кровеносным сосудам.