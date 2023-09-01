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Офтальмолог Дементьев назвал распространенную привычку, которая может привести к ухудшению зрения

Привычка спать лицом в подушку может навредить здоровью. Как именно, офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал в эфире программы "О самом главном".

Названа привычка, которая может привести к ухудшению зрения
© Pexels

По словам специалиста, в такой позе можно надавить на глазное яблоко и замедлить циркуляцию внутриглазной жидкости, что, в свою очередь, грозит развитием глаукомы.

Офтальмолог перечислил симптомы катаракты

Глаукома представляет собой патологию, которая приводит к поражению зрительного нерва и необратимой слепоте. Поначалу она проявляется затуманиванием зрения, болями в голове и в области глаз, а также другими симптомами.

Ранее "Рамблер" рассказывал, вредит ли зрению чтение в транспорте.

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