Офтальмолог перечислил симптомы катаракты

Офтальмолог Вячеслав Куренков в беседе с Москвой 24 рассказал о симптомах катаракты.

© Unsplash

По словам медика, многие люди долгое время не подозревают о развитии катаракты. Нередко дискомфорт возникает лишь на последних стадиях заболевания – тогда человек сталкивается со снижением зрения, четкости и контрастности:

"Оно становится как сквозь матовое стекло или целлофановый пакет", – подчеркнул врач.

Если игнорировать развитие катаракты, это может привести к полной слепоте.

Куренков также отметил, что заболевание помолодело. Если раньше с ним, как правило, сталкивались пожилые люди, то сейчас катаракта нередко возникает у пациентов от 40 лет.

"Хирургическое вмешательство необходимо на ранних стадиях, чтобы было высокое зрение и меньше осложнений от операции. Тем самым человек приобретает гарантию, что у него все будет хорошо", –подчеркнул специалист.