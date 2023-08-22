Офтальмолог рассказал об опасности «мушек» в глазах

Появление «мушек» и пятен в глазах может говорить о развитии деструкции стекловидного тела. Об этом рассказал в программе «Жить здорово!» на Первом канале хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

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Специалист отметил, что стекловидное тело представляет собой гелеобразную жидкость, в основном состоящую из воды. Появление так называемых «мушек», или фибрилл, происходит из-за потери жидкости. Эти микрообъекты могут перемещаться в оптической системе глаз, что приводит к их воздействию на воспламенение.

Коновалов подчеркнул, что деструкция стекловидного тела не представляет опасности для здоровья. Он рекомендует пациентам проводить консультацию со специалистом, чтобы более точно оценить ситуацию.