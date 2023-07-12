Кардиолог объяснил, как глаза указывают на высокий холестерин

Если у человека есть синее, белое или светло-серое кольцо вокруг радужной оболочки глаза, у него, скорее всего, повышен уровень холестерина в крови. Об этом порталу "МедикФорум" рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.

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По словам специалиста, при высоком холестерине жировые отложения формируются и создают кольцо вокруг роговицы. Такой симптом чаще бывает у людей старше 45 лет, но может появиться в разном возрасте.

Молодым людям на этот признак стоит обратить особое внимание, поскольку он может сигнализировать об экстремальном уровне холестерина. Будет необходимо посетить офтальмолога и врача общей практики, а также сдать кровь.