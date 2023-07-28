$90.02-0.02100.22+0.50

Окулист объяснила, почему может дергаться глаз

У непроизвольного подергивания глаз могут быть весьма неожиданные причины, заявила врач-окулист из Канады Алекса Хехт. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Чаще всего, по словам эксперта, к подергиванию глаза приводят какие-то стрессовые ситуации, но есть и другие причины.

Так, например, окулист отметила, что к неприятному дерганию глаза может привести постоянный недосып, злоупотребление кофе и длительное пребывание за компьютером.

Хехт подчеркнула, что подергивание глаз для человека абсолютно безвредно. Достаточно определить причину этого не слишком приятного явления и устранить ее, чтобы она перестала доставлять беспокойство.

Что будет с глазами, если спать в линзах: 3 проблемы

Однако, если подергивание глаза не прекращается в течение двух недель, Хехт посоветовала обратиться к врачу.

Ранее кардиолог объяснил, как глаза указывают на высокий холестерин.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости