Эндокринолог объяснила, где жир накапливается быстрее всего

Жир на теле человека присутствует всегда, а вся подкожно-жировая масса может насчитывать в общем десятки килограммов. Где она накапливается в первую очередь, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-эндокринолог Марина Максимова.

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По словам специалиста, у женщин ее, как правило, накапливается больше – до 25% от общего веса тела, а у мужчин – около 15%.

"В первую очередь отложение жира зависит от строения жировых клеток. Также важный фактор – наличие на поверхности мембран таких клеток определенных молекулярных структур – катехоламиновых адреналовых, альфа- и бета-рецепторов", – объяснила врач.

Когда последние активизируются, запускаются процессы липогенеза и липолиза – синтез жира и его расщепление. А так как у женщин в ягодицах, ногах и бедрах в 9 раз больше альфа-рецепторов, чем бета-, в них жир накапливается быстрее, чем в других частях тела, рассказала эндокринолог.

Что касается мужчин, то у них аналогичными характеристиками обладает жир в зоне живота. По этой причине именно здесь жировая ткань накапливается в числе первых, а уходит, наоборот, с трудом.

"Кроме того, у мужчин жир нередко откладывается и в виде пояса с заходом на спину".