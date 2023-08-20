Терапевт рассказала, как объем талии влияет на здоровье

Большая талия может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. Об этом изданию "МедикФорум" рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.

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По словам врача, внезапное изменение окружности талии сигнализирует о появлении проблем со здоровьем. Избыточный вес вокруг талии повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, диабета и инсульта.

"Здоровье подвергается "повышенному" риску, если вы мужчина с талией более 94 сантиметров или женщина с талией более 80 сантиметров", — отметила терапевт.

Как правило, лишний вес в талии говорит о чрезмерном количестве висцерального жира, который скапливается вокруг внутренних органов. Он производит токсины и мешает организму вырабатывать гормон инсулин, который контролирует уровень сахара в крови. Чрезмерное количество сахара в крови повреждает артерии и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.