На здоровье и нормальную работу сердца влияют многие факторы. Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников в беседе с агентством "Москва" перечислил самые опасные привычки человека, наносящие большой вред здоровью этого жизненно важного органа.

Алкогольные напитки и употребление в пищу еды, содержащей чрезмерное количество насыщенных жиров, по словам врача, провоцируют формирование атеросклеротических бляшек, повышение артериального давления и, как итог, серьезные повреждения сердца.

Однако эксперт отметил, что в первую очередь самый высокий риск для сердечно-сосудистой системы несет в себе курение.

«Следствия курения – сужение артерий, увеличение тромбообразования и повышение артериального давления. Все это может привести к развитию сердечных заболеваний вплоть до инфаркта миокарда», – пояснил Тяжельников.

Во избежании серьезных заболеваний, угрожающих жизни, следует отказаться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни, уделяя особое внимание питанию и разумным физическим нагрузкам.