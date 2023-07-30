Ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на сердце и легкие

Последнее исследование доказало, что использование электронных сигарет оказывает негативное влияние на сердце и легкие. "Рамблер" расскажет о том, что выяснили ученые.

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Ученые Американской ассоциации сердца изучили множество научных работ о влиянии электронных сигарет на здоровье и сделали новые выводы.

«Электронные сигареты доставляют в организм множество веществ, которые потенциально опасны, включая химические вещества и другие соединения, которые даже не все пока изучены», — заявила одна из авторов исследования Джейсон Роуз.

Есть исследования, показывающие, что никотиносодержащие электронные сигареты связаны с резкими изменениями нескольких гемодинамических показателей, включая повышение артериального давления и частоту сердечных сокращений.

Ученые вспоминают исследование, которое выявило значительную связь между использованием электронных сигарет и развитием респираторных заболеваний в течение двух лет, включая хроническую обструктивную болезнь легких/ХОБЛ, хронический бронхит, эмфизему или астму.

Ученые отмечают, что состав электронных сигарет — даже без никотина — может представлять опасность для здоровья.

«Также были проведены исследования, показывающие, что даже при отсутствии никотина ингредиенты электронных сигарет, особенно ароматизаторы, независимо друг от друга несут риски, связанные с заболеваниями сердца и легких», — объяснила Роуз.

Так, ацетат витамина Е в составе электронных сигарет становится причиной проблем с легкими.