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Врач Каландия перечислил опасные последствия курения в жаркую погоду

Курение само по себе вредит здоровью, однако летом негативные последствия привычки возрастают. Чем опасно курение в жаркую погоду, "Известиям" рассказал терапевт, гастроэнтеролог Шота Каландия.

Во-первых, оно может привести к сужению кровеносных сосудов, повышению кровяного давления и увеличению частоты сердечных сокращений. Все эти последствия повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, объяснил врач.

Во-вторых, курение в жару способствует увеличению вязкости крови и повышению уровня тромбоцитов. Это, в свою очередь, чревато образованием тромбов в кровеносных сосудах, особенно в сочетании с высокой температурой.

Врач объяснил, о чем может говорить одышка в состоянии покоя

"На этом фоне возрастает риск инсультов и инфарктов миокарда. А курение, как правило, еще больше усугубляет ситуацию", – обратил внимание терапевт.

В-третьих, пагубная привычка усиливает раздражительность, общую слабость во время жары и в результате приводит к ухудшению самочувствия, снижению работоспособности. Из-за курения в организм попадает меньшее количество кислорода, и, как следствие, замедляется кровообращение и обмен веществ, обратил внимание эксперт.

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