Курение само по себе вредит здоровью, однако летом негативные последствия привычки возрастают. Чем опасно курение в жаркую погоду, "Известиям" рассказал терапевт, гастроэнтеролог Шота Каландия.

Во-первых, оно может привести к сужению кровеносных сосудов, повышению кровяного давления и увеличению частоты сердечных сокращений. Все эти последствия повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, объяснил врач.

Во-вторых, курение в жару способствует увеличению вязкости крови и повышению уровня тромбоцитов. Это, в свою очередь, чревато образованием тромбов в кровеносных сосудах, особенно в сочетании с высокой температурой.

"На этом фоне возрастает риск инсультов и инфарктов миокарда. А курение, как правило, еще больше усугубляет ситуацию", – обратил внимание терапевт.