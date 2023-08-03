Ученые выяснили, какая ягода снижает кровяное давление и улучшает работу мозга
Ежедневное употребление клубники снижает кровяное давление, улучшает когнитивные функции и антиоксидантную активность. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает The Sun.
В эксперимента приняли участие более 30 здоровых мужчин в возрасте от 60 до 80 лет. На протяжении 8 недель половина из них каждый день употребляла 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, а все остальные – плацебо.
В результате у участников из первой группы на 3,6% снизилось кровяное давление, на 5,2% увеличилась скорость когнитивной обработки и на 10,2% – антиоксидантная активность.
"Проведенное исследование показывает, что употребление клубники может способствовать улучшению когнитивных функций и снижению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии", – резюмировал один из авторов эксперимента.