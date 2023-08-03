Ежедневное употребление клубники снижает кровяное давление, улучшает когнитивные функции и антиоксидантную активность. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает The Sun .

В эксперимента приняли участие более 30 здоровых мужчин в возрасте от 60 до 80 лет. На протяжении 8 недель половина из них каждый день употребляла 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, а все остальные – плацебо.