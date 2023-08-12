Кардиолог назвал ранние признаки ишемической болезни сердца

Дискомфорт в области груди первым делом укажет на ишемическую болезнь сердца. Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев изданию "МедикФорум".

© Unsplash

По словам врача, при ишемической болезни уменьшаются приток крови к сердцу и снабжение этого органа кислородом. Среди основных ранних признаков — боль в груди или стенокардия. Чаще всего она возникает во время спорта или стресса: на сердце оказывается слишком большая нагрузка, и ему не хватает кислорода.

"Боль в груди может ощущаться как давление, стеснение, сдавливание или тяжесть", — подчеркнул кардиолог.

Другие ранние признаки: одышка, боль в теле, предобморочное состояние и тошнота. Если в крови будет мало кислорода, то человек может сильно ослабнуть. А недостаточное кровоснабжение головного мозга приводит к тому, что у больного начинает кружиться голова.

Чтобы улучшить свое состояние, нужно перейти на полезную для сердца диету, увеличить физическую активность, отказаться от курения, уменьшить стресс и поддерживать здоровый вес. Кроме того, эксперт советует потреблять жирную рыбу.