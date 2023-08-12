Терапевт назвала главные причины инфаркта

Главные факторы сердечного приступа — недосып и стресс. Об этом и других причинах инфаркта рассказала врач-терапевт Светлана Никитина изданию "МедикФорум" .

Более того, инфаркт может случиться из-за недостатка сна. Организм невыспавшихся людей выделяет большое количество гормона стресса — кортизола. Это создает сильную нагрузку на организм. Светлана Никитина советует отказываться от гаджетов перед отходом ко сну, поскольку они повышают тревожность.

Другие причины развития инфаркта — рацион и двигательная активность. Эксперт отметила, что люди, которые потребляют слишком много калорий и жиров, подвержены риску ожирения. Лишний вес негативно сказывается на состоянии сердца, а также приводит к атеросклерозу и тромбозу, из-за которых появляются многие сердечно-сосудистые заболевания.