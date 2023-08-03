Как боль в ноге может предвещать инфаркт

О возможном приближении инфаркта могут говорить не только болевые ощущения в грудной клетке, но и боли в ноге способны стать предвестником инсульта или инфаркта. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Боль в ногах может быть результатом стоячей работы, возрастных изменений или переутомления на тренировках. Или это может быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний.

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Кровообращение и боль в ногах

Ноги далеки от сердца, но при ходьбе икроножные мышцы, нуждаются в крови. Если ]ноги болят при ходьбе, это может быть связано с плохим кровообращением.

Так, у тех, у кого есть бляшки в сосудах, может возникать боль в икрах, когда им срочно нужна кровь. Заболевания периферических артерий приводят к тому, что человек начинает хромать.

На раннем этапе ЗПА человек замечает боль в ногах только во время активности — ходьбы, подъема по лестнице и т. д. Она, вероятно, исчезает в состоянии отдыха. Поскольку кровеносные сосуды продолжают засоряться, боль может возникать и в спокойное время.

В более тяжелых случаях пацииенты просыпаются ночью с болью в ногах, которая, наоборот, ослабевает при ходьбе. Другие симптомы: меньший рост волос на ногах, изменение цвета кожи на ногах или раны, которые заживают медленно или не заживают вообще.

Связь с сердцем

Существует высокая вероятность того, что если артерии в ногах заблокированы бляшками, артерии в других частях тела тоже. Налет, вызывающий ЗПА, представляет собой точно такое же вещество, которое вызывает сердечные заболевания.

Боль в ногах вполне может быть симптомом сердечно-сосудистого заболевания, которое подвергает вас риску сердечного приступа.

Ранние стадии ЗПА часто можно лечить с помощью лекарств и изменения образа жизни. Например, отказ от курения часто является первым шагом в замедлении прогрессирования ЗПА. Кроме того, больным рекомендуют ходьбу и выписывают препараты, а в более тяжелых случаях предлагают хирургическое вмешательство.

Без лечения ЗПА может привести к инфекции и повышению риска возникновения сердечного приступа.