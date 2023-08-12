Онколог перечислил продукты, которые снижают риск рака

Некоторые продукты помогают ослабить воспаление и как следствие — снижают риск развития рака. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Воробьев изданию "МедикФорум".

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По словам врача, употребление определенной пищи не гарантирует профилактику рака, однако некоторые продукты могут снизить риск появления опухоли.

К таким продуктам эксперт относит бобовые, например богатые клетчаткой, белком и антиоксидантами чечевицу, нут и бобы. Клетчатка способствует здоровому микробиому кишечника, который регулирует уровень воспаления. Онколог советует есть одну-две порции бобовых в день.

Андрей Воробьев также отмечает, что противовоспалительными свойствами обладают зеленый чай, содержащий полифенолы, и куркума, богатая куркумином. Чтобы улучшить здоровье, куркуму стоит по возможности чаще добавлять в пищу.

Оливковое масло первого холодного отжима содержит ненасыщенные жиры и антиоксиданты, что снимают воспаление. Кроме того, полезен темный шоколад. Он богат флавоноидами —растительными пигментами, которые также могут уменьшить риск развития рака.