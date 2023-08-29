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Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 20% за неделю

Число случаев COVID-19 в России за последнюю неделю выросло почти на 20%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 20%
© РИА Новости

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 19,6%.

Было госпитализировано 1035 пациентов с коронавирусом. Это на 3,3% больше, чем на прошлой неделе. Выздоровело 3104 человека. Умерли 11 больных.

ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% за 28 дней

Рост заболеваемости отметили в 46 регионах страны. При этом в 18 из них число новых случаев COVID-19 оказалось больше, чем в среднем по России.

Ранее была названа группа крови, обладатели которой подвержены COVID больше остальных.

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