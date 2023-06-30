Названа группа крови, обладатели которой подвержены COVID больше остальных
Легче всего заразиться коронавирусом людям со второй группой крови. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва" со ссылкой на научное исследование.
Тяжелее всего заразиться COVID людям с первой группой крови: у них самая высокая защита. Однако обладателям второй группы заболеть намного проще. Ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили, что у вируса SARS-CoV-2 есть рецепторы, которые соединяются с антигенами второй группы крови и «прилипают» к ним. Затем коронавирус проникает через рецептор ACE2, в результате чего клетка заражается.
В исследовании также сказано, что люди со второй группой крови сталкиваются с более тяжелыми последствиями после того, как они переболели коронавирусом. Это связано с количеством антигенов в их организме.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ученые разработали препарат, облегчающий течение COVID-19.