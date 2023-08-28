Сильная жажда, повышенная утомляемость и частое мочеиспускание являются признаками развития сахарного диабета. Об этом "Мосленте" рассказала врач Ольга Малиновская.

При проявлении трех указанных симптомов следует обратиться к специалисту и сдать анализ для подтверждения или опровержения диагноза, отмечает врач.

"Заподозрить болезнь может быть непросто, часто диабет оказывается случайной находкой у ничего не подозревающего пациента". Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Она уточнила, что на ранней стадии диабета характерные симптомы могут отсутствовать, однако лабораторные показатели уже серьезно отличаются от нормы.