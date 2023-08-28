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Врач Малиновская перечислила ранние симптомы диабета

Сильная жажда, повышенная утомляемость и частое мочеиспускание являются признаками развития сахарного диабета. Об этом "Мосленте" рассказала врач Ольга Малиновская.

При проявлении трех указанных симптомов следует обратиться к специалисту и сдать анализ для подтверждения или опровержения диагноза, отмечает врач.

"Заподозрить болезнь может быть непросто, часто диабет оказывается случайной находкой у ничего не подозревающего пациента".

Ольга Викторовна Малиновская
Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Сахарный диабет: симптомы, причины, лечение

Она уточнила, что на ранней стадии диабета характерные симптомы могут отсутствовать, однако лабораторные показатели уже серьезно отличаются от нормы.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что кожа в подмышечных впадинах темнеет по причине инсулинорезистентности, которая может привести к сахарному диабету.

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