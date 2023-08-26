Эндокринолог назвала болезнь, из-за которой темнеет кожа подмышек

Кожа в подмышечных впадинах темнеет по причине инсулинорезистентности, которая может привести к сахарному диабету. Об этом изданию "Доктор Питер" рассказала врач-эндокринолог Лидия Биндюкова.

© Unsplash

По словам врача, потемнение кожи в области подмышек или черный акантоз является проявлением инсулинорезистентности. При этом состоянии снижается чувствительность тканей к гормону инсулину, который регулирует уровень глюкозы крови.

Чтобы нормализовать уровень сахара в крови, организм вынужден вырабатывать больше инсулина. Как правило, при таком состоянии уровень сахара оказывается выше нормы. Это не сразу ведет к развитию сахарного диабета. Однако когда инсулинорезистентность длительная, резервы клеток, которые вырабатывают инсулин, заканчиваются. В таком случае сахарный диабет 2 типа будет диагностирован с большей вероятностью.

К другим симптомам инсулинорезистентности врач также отнесла проблемы с лишним весом, объем талии, который превышает объем бедер, повышенный аппетит, постоянную жажду, папилломы на коже.