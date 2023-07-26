Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что во всем мире растет количество случаев заболеваний сахарным диабетом вместе с ростом ожирения. Медик призвал держать свой вес под контролем и в комментарии Pravda.ru рассказал, как развивается сахарный диабет.

По словам эксперта, диабет не возникает за короткий промежуток времени. Как правило, он проявляет себя через десятилетия:

"Если ребенок с детства, уже с пяти лет с лишним весом, то, конечно, он может к 30–40 годам уже быть с диабетом".

Калинчев также добавил, что отказ от сладкого и мучного не гарантирует того, что вы не заболеете диабетом второго типа. По его словам, диабет второго типа возникает как осложнение ожирения.