Сахарный диабет: симптомы, причины, лечение

Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день он диагностирован у более 500 миллионов человек по всему миру.

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Подробнее о его симптомах, причинах и лечении – в материале "Рамблера".

Симптомы

Сахарный диабет представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем глюкозы в крови. Пациенты с данным недугом, как правило, жалуются на жажду, постоянное чувство голода, сухость слизистых оболочек и частое мочеиспускание. Иногда о развитии заболевания свидетельствуют в том числе усталость, головные боли, покалывание в руках и ногах, ухудшение зрения и усиление потливости.

Головокружение и потеря сознания также являются симптомами сахарного диабета. Иногда люди узнают о заболевании, становясь жертвой гипергликемической комы.

Недуг достаточно сложно распознать без сдачи анализов, так как на начальной стадии он почти не проявляет себя. Те же вялость и плохое самочувствие нередко списываются на усталость от работы, бытовых дел и стресса.

Причины

Единого мнения относительно развития сахарного диабета не существует. Специалисты сходятся в том, что в данном случае большую роль играет наследственность.

Считается, что спровоцировать сахарный диабет могут в том числе неправильное питание (потребление большого количества углеводов), лишний вес, хронические стрессы, осложнения после "детских" инфекций (кори, ветрянки и др.).

К возможным причинам относят различные эндокринные патологии и травмы живота, в результате которых была затронута поджелудочная железа.

Лечение

Целью лечения сахарного диабета является поддержание максимально приближенного к норме уровня сахара в крови.

Пациентам предписывается вести здоровый образ жизни, придерживаться правильного питания, контролировать уровень гликемии и принимать индивидуально предписанные медицинские препараты. При этом подходы к терапии различаются в зависимости от типа болезни.