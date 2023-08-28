Курящие люди могут заболеть раком ротовой полости, пищевода и желудка. Об этом порталу NEWS.ru заявил хирург Александр Умнов .

Помимо этого, курение вызывает острый миелоидный лейкоз, рак шейки матки, мочевого пузыря, легких, печени, поджелудочной железы и гортани. Также пагубная привычка способна спровоцировать злокачественные опухоли почек и почечных лоханок, отмечает врач.

Как объяснил специалист, содержащийся в сигаретах, в том числе электронных, и кальянах никотин и его токсины повреждают ДНК и нарушают работу иммунитета. В результате этого патогенные клетки сохраняются в организме.