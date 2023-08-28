Выяснилось, какая физическая активность снижает риск онкологии

Менее пяти минут энергичной прерывистой физической активности в день снижают риск развития некоторых видов рака на 32%. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Oncology.

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В эксперименте приняли участие более 22 000 человек. Все они на протяжении 7 лет носили трекеры активности.

По прошествии указанного периода времени специалисты проанализировали все данные о показателях здоровья участников исследования. Оказалось, что даже привычные повседневные действия позитивно сказываются на здоровье. Речь идет в том числе о мытье посуды, прогулке от магазина до дома с тяжелыми пакетами продуктов, уборке и т.д.

"Результаты этого масштабного исследования показывают, что 3–4 минуты "энергичной периодической физической активности" в день связаны со снижением риска заболеваемости раком", – резюмировали ученые.