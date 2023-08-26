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Врач Захарова назвала необычный способ избавиться от мигрени

Избавиться от мигрени может помочь лавандовое масло. Об этом и других лечебных свойствах лаванды изданию "МедикФорум" рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

Врач назвала необычный способ избавиться от мигрени
© Unsplash

По словам врача, лаванда содержит масло, которое оказывает успокаивающее действие, а также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Эксперт отметила, что люди, которые проходят лавандовую терапию, начинают гораздо меньше страдать от головных болей. Кроме того, вдыхание эфирных масел лаванды — безопасная альтернатива фармацевтическим вмешательствам при нарушениях сна. А пероральный прием лавандового масла помогает пациентам с тревогой спать дольше.

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Врач Татьяна Захарова также вспомнила исследование, которое показало, что лавандовое масло способно успешно стимулировать рост волос в течение 28 дней.

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