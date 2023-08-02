Ученые нашли немедикаментозный способ лечения мигрени

Ученые из Мичиганского государственного университета определили, что охлаждение особой нервной структуры в носу с помощью струи сухого воздуха может облегчить мигрень за 15 минут. Результаты исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества головной боли в Остине.

© Unsplash.com

Всем участникам эксперимента, которые приходили в больницу при приближении мигрени, выдавали специальную маску для лица. С ее помощью в ноздри подавался полностью очищенный от влаги воздух. Известно, что лечение нацелено на пучок нервов за носовой полостью, называемый клиновидно-небным узлом.

Всего уже через два часа после процедуры около 90 процентов пациентов почувствовали значительное уменьшение боли. У 42 процентов боль исчезла полностью в течение примерно 15 минут.