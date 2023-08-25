"Витамин С играет важную роль в детоксикации. Так, было показано, что он уменьшает нейровоспаление у пациентов с опоясывающим лишаем. Некоторые исследования также свидетельствуют о том, что большие дозировки витамина С могут снизить частоту и тяжесть мигреней", – уточнила Дебора Ли.