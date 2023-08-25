Врач Дебора Ли поделилась простым способом избавления от головной боли
Лимонный сок может выступать в качестве эффективного средства избавления от сильной головной боли. Об этом изданию The Mirror рассказала доктор Дебора Ли.
Как объяснила специалист, каждая клетка в организме участвует в окислительном процессе для производства энергии, в результате которого образуются активные формы кислорода (АФК). Они опасны, так как способны повредить ДНК.
Антиоксиданты, в том числе витамин С, противодействуют АФК, ингибируя окислительную цепную реакцию и предотвращая окислительный стресс.
"Витамин С играет важную роль в детоксикации. Так, было показано, что он уменьшает нейровоспаление у пациентов с опоясывающим лишаем. Некоторые исследования также свидетельствуют о том, что большие дозировки витамина С могут снизить частоту и тяжесть мигреней", – уточнила Дебора Ли.
Она обратила внимание, что для облегчения головной боли можно смешать лимонный сок с небольшим количеством сахара или сладкого сиропа.
Ранее "Рамблер" рассказывал о причинах головной боли в жару.