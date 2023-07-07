Возникающая при жаркой погоде головная боль может свидетельствовать о ряде заболеваний. О каких именно, в интервью радио Sputnik рассказал невролог Василий Генералов.

У некоторых жара вызывает такое состояние, так как она требует от сосудов быстрых реакций: спазмов и расслаблений. По словам специалиста, наиболее метеочувствительными являются пациенты с вегетососудистой дистонией, дисфункцией надпочечников и нарушением венозного оттока.

"Им стоит меньше находиться на жаре и принимать венотонические средства после консультации с врачом. Выраженное расширение сосудов из-за жары приводит, как правило, к падению давления".

Помогают восстановить тонус сосудов кофе и крепкий чай, обратил внимание врач.

Во-вторых, голова может болеть в жару из-за обезвоживания и обильного потоотделения. При проходе через капилляры из-за недостатка воды в организме эритроциты начинают слипаться, обмен кислорода на уровне капилляров замедляется, и в результате возникает тканевая гипоксия, объяснил невролог.