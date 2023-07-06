Существует несколько режимов хранения лекарств, и при их несоблюдении препараты могут потерять свою эффективность. Подробнее об этом рассказал управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов в интервью радио Sputnik.

Так, специалист объяснил, что есть режим комнатной температуры, от 15 до 25 градусов. Далее идет "прохладное место" – это температура от восьми до 15. И самый строгий температурный режим – от двух до восьми градусов.

По словам Власова, при неправильном хранении лекарственные препараты становятся менее эффективными. Также у некоторых людей могут появиться побочные реакции на них.

Так, например, лекарства, которые должны храниться в холодильнике, нельзя брать с собой в длительную поездку. Дело в том, что если температура будет выше 20 градусов, то срок годности препарата и, соответственно, его эффективность заметно сократятся. Даже если их позже вновь поместить в холодильник.

Также эксперт напомнил о важности хранить лекарства в месте, защищенном от солнечного света.