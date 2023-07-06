В мозге обнаружили новый признак тяжелой депрессии

Ученые из Корейского медицинского университета обнаружили в мозге новый признак тяжелой депрессии. Открытие позволит изучить генетические факторы, которые вызывают предрасположенность к большому депрессивному расстройству (БДР), а также определить новые цели для лечения этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychological Medicine.

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Предыдущие работы показали, что БДР может быть связано с аномальной извилистостью коры головного мозга. Также известно, что патологии в структуре извилин приводят к различным неврологическим расстройствам.

Теперь авторы изучили взаимосвязь БДР с локальным индексом извилистости (LGI) — изменениями складок коры, получаемыми на основе сканирования мозга (при помощи МРТ) как соотношение изогнутых и сглаженных поверхностей коры в интересующей области. Специалисты сравнили значения LGI из нескольких областей коры головного мозга пациентов с депрессий с мозгом здоровых людей.