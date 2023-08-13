Причиной головной боли могут быть различные факторы, включая напряжение мышц, стресс, усталость, изменения в атмосферном давлении.

В 90% случаев причиной головной боли является спазм мышц шеи.

Сжатые, напряженные мышцы шеи ограничивают подвижность позвонков и приводят к их неправильному положению. Из-за этого возникает давление и раздражение нервных окончаний, идущих от шеи к голове. Это и вызывает боль.

Использование безрецептурных обезболивающих средств может помочь снять симптомы головной боли, однако это не решит причину ее возникновения. Кроме того, частое употребление обезболивающих средств может привести к развитию побочных эффектов.

Точечный массаж является одним из эффективных способов снятия головной боли. Он основан на стимуляции определенных точек на теле, которые связаны с органами. При правильном выполнении точечного массажа, можно улучшить кровообращение и снять напряжение мышц, что может привести к снижению интенсивности головной боли.

Однако, если головная боль не проходит или становится хуже, необходимо обратиться к врачу для выявления причины и назначения соответствующего лечения.

О том как избавиться от головной боли с помощью точечного массажа, рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.