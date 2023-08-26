Невролог рассказал, на какие болезни указывает онемение руки

Довольно часто руки немеют из-за неправильного положения тела, однако иногда этот признак указывает на наличие у человека серьезных заболеваний. О них изданию "МедикФорум" рассказал врач-невролог Владимир Ерохин.

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По словам невролога, руки могут неметь при атеросклерозе, поскольку из-за накопления жира и холестерина кровеносные сосуды со временем начинают сужаться. Эксперт также отметил, что этот симптом возникает у людей, болеющих васкулитом.

Онемение руки часто указывает на сахарный диабет. Дело в том, что высокий уровень сахара в крови повреждает мелкие кровеносные сосуды, что приводит к развитию периферической невропатии.

Руки немеют также при волчанке, заболеваниях почек и печени, болезни Лайма, ВИЧ-инфекции, грыжи межпозвоночных дисков.

"Грыжа межпозвоночного диска может оказывать давление на нервы, проходящие через позвоночник и достигающие рук, что приводит к боли, онемению или покалыванию", — подчеркнул врач.

Конечность может онеметь совершенно внезапно при инсульте. Боль и онемение в правой руке также возникают, когда у человека случается сердечный приступ. Однако при обоих заболеваниях онемение руки — не единственный симптом.