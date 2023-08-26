Выяснилось, какие проблемы с кишечником указывают на болезнь Паркинсона

Определенные проблемы с кишечником, такие как запор и затрудненное глотание, могут быть ранними признаками болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале BMJ Journals.

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Считается, что проблемы с ЖКТ предшествуют развитию цереброваскулярных заболеваний, например, инсульта, аневризмы головного мозга или болезни Альцгеймера. В связи с этим специалисты выдвинули гипотезу, согласно которой заболевания кишечника также могут сигнализировать о развитии болезни Паркинсона.

Чтобы это проверить, исследователи проанализировали данные общенациональной сети медицинских карт США и сравнили показатели более 24 000 человека с болезнью Паркинсона и другими диагнозами.

В результате оказалось, что 4 патологии кишечника связаны с более высоким риском развития болезни Паркинсона. К ним относятся:

гастропарез (задержка опорожнения желудка),

дисфагия (затруднение глотания),

запор,

синдром раздраженного кишечника.

При этом первые 3 симптомы связаны с повышенным в 2 раза риском развития нейродегенеративного заболевания в течение 5 лет. А при синдроме раздраженного кишечника без диареи риск растет на 17%.