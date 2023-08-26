Врач рассказала, симптомы какой болезни можно спутать с похмельем

Головную боль, спутанность сознания, тошноту и повышенную чувствительность к свету можно принять за последствия состояния алкогольного опьянения. Однако все эти признаки могут указывать и на развитие серьезной болезни – менингита. Об этом сообщает издание The Sun с ссылкой на врача Клэр Райт.

© Unsplash

Менингит представляет собой инфекционное заболевание оболочек головного и спинного мозга, которое может привести к печальным последствиям в случае позднего обнаружения.

Как правило, пациенты с данным диагнозом жалуются на головную боль, тошноту, слабость, раздражительность и другие симптомы, которые в том числе проявляются на утро после проведенного в баре вечера.

"Так как вакцины для защиты от всех разновидностей менингита на сегодняшний день не существует, важно изучить признаки заболевания и в случае их проявления незамедлительно обращаться за неотложной медицинской помощью", – обратила внимание врач.