Какие болезни провоцирует ожирение

В интервью изданию «Спорт-экспресс» она предупредила, что ожирение является основным фактором риска возникновения сахарного диабета II типа, рака молочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний, а также многих других серьёзных недугов.

Чтобы не допустить всего этого специалист рекомендует заниматься спортом. По словам медика, регулярное выполнение несложных физических упражнений благоприятно влияет на организм и иммунную систему, а также эффективно подавляет развитие злокачественных клеток.