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Врач Тамаева рассказала, какие болезни провоцирует ожирение

Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева рассказала, какие болезни провоцирует ожирение.

Какие болезни провоцирует ожирение
© Unsplash

В интервью изданию «Спорт-экспресс» она предупредила, что ожирение является основным фактором риска возникновения сахарного диабета II типа, рака молочной железы, сердечно-сосудистых заболеваний, а также многих других серьёзных недугов.

Чтобы не допустить всего этого специалист рекомендует заниматься спортом. По словам медика, регулярное выполнение несложных физических упражнений благоприятно влияет на организм и иммунную систему, а также эффективно подавляет развитие злокачественных клеток.

«Кроме того, спорт позволяет поддерживать тело в тонусе, это отличная профилактика избыточного веса», – резюмировала Тамаева.

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