Терапевт рассказал, какую рыбу можно считать источником омега-3

Терапевт Бартули рассказал, какую рыбу можно считать источником омега-3
Терапевт и паразитолог Эдуард Бартули в разговоре с "Общественной службой новостей" рассказал, какую рыбу на самом деле можно считать источником омега-3.
По словам медика, во время термической обработки полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) испаряются из рыбы. Омега-3 содержится в сырой рыбе, но употреблять ее опасно из-за большого количества паразитов. Бартули подчеркнул, что паразиты встречаются в 90% речной рыбы.
Чтобы поддерживать запас омега-3 в организме медик посоветовал принимать рыбий жир или омега-3 как очищенный препарат. Врач напомнил о важности полиненасыщенных кислот, а также о том, что их дефицит может привести к инсулинорезистентности, сердечно-сосудистым и другим недугам.
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