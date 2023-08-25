Терапевт рассказал, какую рыбу можно считать источником омега-3

Терапевт и паразитолог Эдуард Бартули в разговоре с "Общественной службой новостей" рассказал, какую рыбу на самом деле можно считать источником омега-3.

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По словам медика, во время термической обработки полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) испаряются из рыбы. Омега-3 содержится в сырой рыбе, но употреблять ее опасно из-за большого количества паразитов. Бартули подчеркнул, что паразиты встречаются в 90% речной рыбы.