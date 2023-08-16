Паразитолог рассказал, в каких органах могут жить глисты

Паразитолог Евгений Морозов рассказал о том, в каких частых тела могут находиться глисты. Об этом сообщает News.ru.

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Он сообщил, что причиной попадания глистов в организм могут быть даже комары. Перед тем, как паразит находит место для существования, он проходит длинный путь в организме человека.

Гельминты могут жить в любой части тела, все зависит от их вида. Например, широкий лентец чаще всего обосновывается в кишечнике. Подкожный паразит дирофилярия обитает в любой части тела, может находиться в легких и других органах и полостях.