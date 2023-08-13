Врач перечислила признаки, указывающие на паразитов в организме

О наличии паразитов в организме может говорить аллергия. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская изданию "Мослента".

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По словам эксперта, обнаружить паразитов в организме бывает сложно, поскольку нет специфических признаков, которые указывали бы именно на их присутствие. Однако Ольга Малиновская советует обратить внимание на то, появилась ли у вас сильная усталость без причины.

Кроме того, если в организме завелись паразиты, у человека могут возникнуть неожиданные аллергические реакции, например крапивница. Помимо этого, обычно температура тела становится немного выше 37 градусов.

Человек, у которого обнаружены паразиты в организме, также может страдать от проблем с пищеварительной системой. Среди них: диарея, боль в животе, тошнота, рвота. Ухудшается аппетит, вес уменьшается. Эксперт также подчеркивает, что при наличии паразитов в организме снижаются гемоглобин и эритроциты.

Обычно ухудшение состояния чередуется с нормальным самочувствием. Дело в том, что паразиты размножаются циклично.