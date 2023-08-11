Дерматолог назвала инфекции, которые можно подхватить в водоемах

В жаркую погоду многие стремятся провести свободное время вблизи воды, однако в некоторых случаях это может обернуться проблемами со здоровьем. Врач-миколог и дерматолог Валерия Склярова в беседе с изданием "Вечерняя Москва" перечислила заболевания, которые можно подхватить в водоемах.

© Unsplash

В озерах и других пресных водоемах, которые никаким образом не очищаются даже искусственно, для человека существует высокий риск заразиться многочисленными инфекциями. Среди них кишечные, способные спровоцировать дизентерию, и бактериальные, вследствие которых может развиться гнойное поражение кожи.

«Взять любой застоявшийся водоем — там может обитать синегнойная палочка, которая весьма опасна, а также грибок или цветной лишай», – уточнила врач.

Также она отметила, что вблизи водоемов особенно любят обитать грызуны и насекомые (мошки, комары), после укуса которых могут возникнуть зуд, гнойники и воспаления.

Склярова порекомендовала незамедлительно обращаться к врачу в случае ухудшения самочувствия после купания.