Врач рассказала, для кого кишечные инфекции особо опасны

Врач Терентьева рассказала, для кого кишечные инфекции представляют наибольшую опасность
Летом из-за влажности и высоких температур заболеваемость кишечными инфекциями значительно возрастает. Для кого они представляют наибольшую опасность, "Аргументам и Фактам" рассказала терапевт Екатерина Терентьева.
По словам специалиста, в группе риска находятся дети раннего возраста, пожилые люди и пациенты с иммунодефицитными состояниями и хроническими заболеваниями ЖКТ. При проявлении любых симптомов (боль в животе, рвота, диарея и др.) острой кишечной инфекции необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением, подчеркивает врач.
Во избежание проблем со здоровьем следует придерживаться ряда несложных правил. Во-первых, нужно мыть руки по возвращении домой, перед приготовлением пищи, после туалета и перед едой, отметила терапевт.
Питаться же стоит исключительно свежими продуктами, а также промывать их и правильно хранить. В-третьих, во время путешествий рекомендуется отдавать предпочтение бутилированной воде, резюмировала она.