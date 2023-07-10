Врач рассказала, для кого кишечные инфекции особо опасны

Летом из-за влажности и высоких температур заболеваемость кишечными инфекциями значительно возрастает. Для кого они представляют наибольшую опасность, "Аргументам и Фактам" рассказала терапевт Екатерина Терентьева.

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По словам специалиста, в группе риска находятся дети раннего возраста, пожилые люди и пациенты с иммунодефицитными состояниями и хроническими заболеваниями ЖКТ. При проявлении любых симптомов (боль в животе, рвота, диарея и др.) острой кишечной инфекции необходимо сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением, подчеркивает врач.

Во избежание проблем со здоровьем следует придерживаться ряда несложных правил. Во-первых, нужно мыть руки по возвращении домой, перед приготовлением пищи, после туалета и перед едой, отметила терапевт.