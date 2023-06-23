Развитие каких болезней останавливает омега-3

Омега-3 – собирательное название для жирных полиненасыщенных кислот. Они отвечают за очищение стенок сосудов от холестерина, защиту клеток всех органов от повреждений, улучшение вязкости крови, снижение тревожности… Продолжать можно еще долго, но ясно одно: эти жиры крайне важны для организма.

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Вещества данной группы жиров являются одной из самых популярных пищевых добавок. Их назначают как пациентам с самыми разными диагнозами, так и для поддержания иммунной системы. Омега-3 содержится в питательной рыбе, орехах, оливковом масле, авокадо и других продуктах, которыми диетологи, как правило, советуют дополнять рацион.

Совсем недавно ученые выяснили, что жирные полинасыщенные кислоты могут служить чуть ли ни лекарством от одного серьезного заболевания. Подробности – в материале "Рамблера".

В рамках одного исследования приняли участие более 400 человек с диагностированным боковым амиотрофическим склерозом. На протяжении 1,5 лет специалисты следили за их состоянием, всевозможными симптомами и уровнем омега-3 в их организме.

В результате альфа-линоленовая кислота показала максимальную пользу в сравнении с другими жирными кислотами этой группы. Среди более 120 участников, умерших в течение проведения исследования, 33% из них относились к группе с самым низким уровнем содержания кислоты в организме, а 19% – принадлежали к группе с самым высоким.

Ученые связали альфа-линоленовую кислоту с более медленным ухудшением состояния и снижением риска смерти. Вывод звучал следующим образом: у участников с самым высоким уровнем этой кислоты риск смерти в течение периода исследования был на 50% ниже, чем у участников с самым низким.

Кстати, другая жирная кислота – эйкозапентаеновая – из группы омега-3 также показала свои целительные свойства. Она проиллюстрировала способность снижать риск наступления смерти.