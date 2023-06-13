7 видов рака, которые могут протекать бессимптомно

Рак — одна из ведущих причин смертности во всем мире. Чтобы повысить шансы на выздоровление, необходимо как можно раньше диагностировать заболевание и начать лечение.

Однако некоторые виды онкологии протекают практически бессимптомно, и их довольно сложно распознать на ранней стадии. Врач-онколог Ахмед Эль-Модир (Ahmed El-Modir) назвал семь видов рака, которые называют "тихими убийцами". Подробнее о них — в материале "Рамблера".

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Рак шейки матки

Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин. Согласно последней статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году летальный исход был зафиксирован в 342 000 случаях. При этом чаще рак шейки матки развивается у женщин до 45 лет и при ослабленном иммунитете, например, у пациенток с ВИЧ или СПИДом.

Среди симптомов, которые требуют обращения к врачу, — кровотечения между менструациями, во время или после полового акта, боль во время интима, изменения в выделениях из влагалища, боль в нижней части живота.

Рак яичников

На пятом месте по смертности находится рак яичников. Его диагностируют у одной из 78 женщин. Чаще всего рак яичников выявляют после 50 лет. Его развитию способствуют сахарный диабет, ожирение, частые воспалительные заболевания женской репродуктивной системы, отсутствие беременностей и родов, длительное лечение препаратами эстрогенов.

Рак яичников тоже начинает развиваться незаметно и может напоминать состояние, характерное для периода менструации: это боли в спине, вздутие живота, болезненные ощущения в области малого таза.

Рак легких

Согласно статистике, рак легкий — самый распространенный вид рака у мужчин и самая частая причина смерти от онкологических заболеваний. В течение жизни с ним сталкиваются 6 мужчин из 100 и 1 женщина из 100. Среди факторов, повышающих риск развития рак легких, — курение и воздействие токсичных веществ на организм.

Среди опасных симптомов, которые могут указывать на развитие рака легких, — кашель, одышка, боль в груди, кровохаркание, частые инфекции дыхательных путей.

Колоректальный рак

Ежегодно колоректальный рак выявляют у 1,8 миллиона человек. Умирают от этого вида онкологии около 880 000 человек. Это еще один "тихий" вид рака, который долгое время может протекать без симптомов и быть недиагностированным. Основной фактор риска — это возраст. В 94 % случаев колоректальный рак диагностируют в возрасте старше 50 лет.

Обращения к врачу требуют такие симптомы, как запоры, диарея, вздутие живота, боль или колики.

Рак простаты

Рак предстательной железы — наиболее часто встречающееся злокачественное новообразование у мужчин старше 60 лет. Симптомы заболевания появляются только тогда, когда опухоль достигает больших размеров и начинает давить на мочеиспускательный канал.

Указать на рак простаты могут проблемы с мочеиспусканием, более частые позывы к мочеиспусканию, ощущение недостаточного опорожнения. Однако у некоторых людей может не быть вообще никаких признаков заболевания.

Рак печени

"Тихим убийцей" врач-онколог также назвал рак печени. Он занимает третье место по смертности среди всех онкологических заболеваний. Ежегодно от него умирают около 830 000 человек.

Среди симптомов, которые должны насторожить, — рвота, тошнота, темный цвет мочи, светлый кал, ухудшение аппетита, желтуха, потеря веса, боль в правом плече, усталость.

Рак поджелудочной железы