Онколог назвала способ выявить предрасположенность к раку груди

Врач-онколог Елена Жукова рассказала, что предрасположенность к раку молочной железы можно выявить по определенным признакам. Ее слова приводит издание "АиФ".

Как объяснила врач, за развитие онкологических заболеваний отвечает мутантный ген. Если родителям, дядям, тетям, бабушкам или дедушкам пациента диагностировали рак, в 99% случаев он будет выявлен и у него.

По словам онколога, чтобы определить предрасположенность к раку молочной железы, нужно пройти генетическое исследование. При выявлении мутаций BRCA-1, BRCA-2 и CHEK у человека повышен риск развития онкологического заболевания.

Если у ближайших родственниц женщины, мамы, тети или бабушки, был рак груди, у нее он будет с вероятностью 70%, если рак яичников, то с вероятностью 30%.

Однако болезнь можно предотвратить при помощи хирургического вмешательства. Как рассказала онколог, после рождения детей женщинам предлагают провести подкожную мастэктомию с установлением имплантатов и двустороннее удаление яичников с маточными трубами, а также назначают заместительную гормональную терапию.