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Онколог Жукова назвала способ выявить предрасположенность к раку груди

Врач-онколог Елена Жукова рассказала, что предрасположенность к раку молочной железы можно выявить по определенным признакам. Ее слова приводит издание "АиФ".

Онколог назвала способ выявить предрасположенность к раку груди
© РИА Новости

Как объяснила врач, за развитие онкологических заболеваний отвечает мутантный ген. Если родителям, дядям, тетям, бабушкам или дедушкам пациента диагностировали рак, в 99% случаев он будет выявлен и у него.

По словам онколога, чтобы определить предрасположенность к раку молочной железы, нужно пройти генетическое исследование. При выявлении мутаций BRCA-1, BRCA-2 и CHEK у человека повышен риск развития онкологического заболевания.

Если у ближайших родственниц женщины, мамы, тети или бабушки, был рак груди, у нее он будет с вероятностью 70%, если рак яичников, то с вероятностью 30%.

Однако болезнь можно предотвратить при помощи хирургического вмешательства. Как рассказала онколог, после рождения детей женщинам предлагают провести подкожную мастэктомию с установлением имплантатов и двустороннее удаление яичников с маточными трубами, а также назначают заместительную гормональную терапию.

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