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Врач Серяков назвал симптомы опухоли головного мозга

Ежегодно 8 июня проводится Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга, которые без своевременного лечения могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, инвалидности и смерти. О симптомах и мерах профилактики новообразований "Известиям" рассказал врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Врач перечислил симптомы опухоли головного мозга
© РИА Новости

По его словам, об опухоли могут свидетельствовать головные боли, несвязанная с приемом пищи рвота, головокружение, судороги, приступы эпилепсии, слабость или спазмы мышц, снижение слуха и ухудшение зрения, слуховые и вкусовые галлюцинации. Также на фоне новообразования в мозге возможны различные психические расстройства, в том числе агрессия, эйфория, беспричинная радость или апатия, добавил врач.

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Доброкачественные опухоли небольших размеров, доступные для удаления, имеют более благоприятный прогноз, подчеркнул эксперт. Они растут медленнее, поэтому продолжительность жизни больных увеличивается до 10 лет и более. В случае со злокачественными новообразованиями речь идет о сроках, не превышающих одного года. При этом у молодых пациентов шанс выжить обычно выше, отметил Александр Серяков.

Врач в том числе озвучил профилактические меры против таких опухолей. Так, важно вести здоровый образ жизни: в частности, речь о физических нагрузках, отказе от вредных привычек, употреблении достаточного количества фруктов и овощей, сведение к минимуму стрессовых ситуаций, резюмировал специалист.

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