Врач перечислил симптомы опухоли головного мозга

Ежегодно 8 июня проводится Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга, которые без своевременного лечения могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем, инвалидности и смерти. О симптомах и мерах профилактики новообразований "Известиям" рассказал врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

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По его словам, об опухоли могут свидетельствовать головные боли, несвязанная с приемом пищи рвота, головокружение, судороги, приступы эпилепсии, слабость или спазмы мышц, снижение слуха и ухудшение зрения, слуховые и вкусовые галлюцинации. Также на фоне новообразования в мозге возможны различные психические расстройства, в том числе агрессия, эйфория, беспричинная радость или апатия, добавил врач.

Доброкачественные опухоли небольших размеров, доступные для удаления, имеют более благоприятный прогноз, подчеркнул эксперт. Они растут медленнее, поэтому продолжительность жизни больных увеличивается до 10 лет и более. В случае со злокачественными новообразованиями речь идет о сроках, не превышающих одного года. При этом у молодых пациентов шанс выжить обычно выше, отметил Александр Серяков.

Врач в том числе озвучил профилактические меры против таких опухолей. Так, важно вести здоровый образ жизни: в частности, речь о физических нагрузках, отказе от вредных привычек, употреблении достаточного количества фруктов и овощей, сведение к минимуму стрессовых ситуаций, резюмировал специалист.

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