Инфекционист рассказал, когда при ротавирусе требуется госпитализация

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с "Российской газетой" рассказал, когда ротавирус представляет опасность для человека и в каких случаях нужно госпитализация.

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По словам медика, ротавирус – это крайне острозаразный недуг. Чтобы подхватить его, требуется совсем небольшое количество вируса, а симптомы при этом нарастают стремительно.

Зачастую ротавирус сопровождается рвотой, высокой температурой и острой диареей, что приводит к обезвоживанию и интоксикации.

Инфекционист подчеркнул – если симптомы усиливаются, необходима госпитализация. Особую опасность ротавирусная инфекция представляет для маленьких детей, но и у взрослых с хроническими заболеваниями и пониженным иммунным статусом недуг может протекать тяжело.

"Главная угроза - обезвоживание может привести к тяжелому состоянию вплоть до развития гиповолемического шока. [...]. В тяжелых случаях это может привести даже к летальному исходу", – заявил врач.