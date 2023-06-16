Специалисты рассказали, как защитить себя от ротавирусов
Энтеровирусные инфекции представляют собой группу острых заболеваний, при которых могут наблюдаться головная боль, тошнота, рвота и сонливость. Какие правила профилактики помогут избежать заражения, специалисты Роспотребнадзора рассказали изданию "Сова".
Во-первых, нужно пить исключительно кипяченую или бутилированную воду. В местах общественного питания следует выбирать напитки в одноразовых стаканах.
Во-вторых, важно тщательно промывать фрукты и овощи кипяченой водой.
В-третьих, необходимо исключить попадание воды в рот во время купания. Кроме того, нежелательно купаться в непроточных водоемах, фонтанах и на неофициальных пляжах.
Также следует избегать массовых скоплений людей и не забывать мыть руки с мылом перед приемом пищи и после посещения туалета.
Инкубационный период заболевания составляет от 1 до 10 дней, предупредили эксперты. Бактерии, как правило, устойчивы к внешней среде и могут выживать в сточных водах, бассейнах, на фруктах и овощах. Однако вирус погибает при нагревании и кипячении.