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Специалисты рассказали, как защитить себя от ротавирусов

Энтеровирусные инфекции представляют собой группу острых заболеваний, при которых могут наблюдаться головная боль, тошнота, рвота и сонливость. Какие правила профилактики помогут избежать заражения, специалисты Роспотребнадзора рассказали изданию "Сова".

Во-первых, нужно пить исключительно кипяченую или бутилированную воду. В местах общественного питания следует выбирать напитки в одноразовых стаканах.

Во-вторых, важно тщательно промывать фрукты и овощи кипяченой водой.

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В-третьих, необходимо исключить попадание воды в рот во время купания. Кроме того, нежелательно купаться в непроточных водоемах, фонтанах и на неофициальных пляжах.

Также следует избегать массовых скоплений людей и не забывать мыть руки с мылом перед приемом пищи и после посещения туалета.

Инкубационный период заболевания составляет от 1 до 10 дней, предупредили эксперты. Бактерии, как правило, устойчивы к внешней среде и могут выживать в сточных водах, бассейнах, на фруктах и овощах. Однако вирус погибает при нагревании и кипячении.

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