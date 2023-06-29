Названы самые опасные летние инфекции

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал MIR24.TV, какие инфекции особенно опасны летом.

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Недавно стало известно, что певица Мадонна попала в реанимацию с опасной бактериальной инфекцией. По словам медика, это мог быть легионеллез, если она сидела под кондиционером, или любая стафилококковая инфекция.

Всего существует 1421 инфекционное заболевание, примерно половина из которых - бактериальные. Это чума, холера, сибирская язва, сифилис, гонорея и многие другие.

Летом, как рассказал инфекционист, особенно опасны кишечные инфекции. Они бывают как вирусными, так и бактериальными. К последним относится дизентерия, брюшной тиф. К вирусным - энтеровирусные инфекции и гепатит А.