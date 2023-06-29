Как избежать дисбактериоза: рекомендации врача

Некоторые продукты могут привести к дисбактериозу. О том, как избежать проблем с пищеварением, "МедикФоруму" рассказала гастроэнтеролог Александра Алисова.

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Как объяснила специалист, важно включать в свой рацион источники нерастворимой клетчатки, так как они ускоряют прохождение пищи через желудок. К ним относятся орехи, зерновые, бобовые, цветная капуста, клубника и малина.

Помимо них рекомендуется употреблять ферментированные продукты, которые являются богатым источником пробиотиков и бактерий. В их числе, например, йогурт, кефир и кимчи.